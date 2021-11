Eventi 135

Natale a Gela, associazione e artisti possono presentare progetti per eventi

Pubblicato sull’albo pretorio del Comune l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse

Redazione

Dicembre si avvicina e, con la speranza di vivere un Natale di nuovo, finalmente, all’insegna della convivialità, il Sindaco Lucio Greco e l’assessore agli spettacoli Cristian Malluzzo, stanno pensando ad una rassegna di eventi per illuminare al meglio il più magico periodo dell’anno, dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, coinvolgendo associazioni, singoli artisti, commercianti, Pro-Loco e comitati di quartiere. Per questo, è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, destinato, in particolare, a: a) Agenzie di spettacolo, promozione eventi o singoli artisti o in gruppo che operano come attività d’impresa; b) Associazioni Sportive e Culturali; c) Artisti singoli o gruppi che non operano come attività d’impresa

Le istanze e tutta la documentazione vanno presentate entro e non oltre il 2 dicembre 2021 tramite protocollo generale, a mano o a mezzo plico postale tramite pec all’indirizzo sport@pec.comune.gela.cl.it. Le proposte saranno poi esaminate da un’apposita commissione e l’esito della selezione, ad opera dell’assessorato allo sport, alla cultura e agli eventi, verrà condiviso con la Commissione Cultura e Turismo. Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una mail a sport@comune.gela.cl.it oppure chiamare il numero 0933.906151.

“Fino ad ora, a causa della pandemia, - dichiarano il Sindaco Lucio Greco e l’assessore Cristian Malluzzo - non ci è stato possibile organizzare il Natale che avremmo voluto, fatto di villaggi di Babbo Natale, teatro, musica, danza e spettacoli dal vivo, concerti con le musiche e i canti tradizionali natalizi, attività di promozione culturale rivolte ai bambini e ai giovani, spettacoli itineranti. L’augurio è che questo possa essere l’anno giusto, e vogliamo adoperarci sin da subito per avviare laboratori e workshop, per coinvolgere i commercianti negli addobbi delle vetrine e nell’allestimento dell’albero più bello.

Vogliamo animare i quartieri, i cortili e le piazze e organizzare delle feste in occasione del Santo Natale, del Capodanno e dell’Epifania. Insomma, sentiamo il bisogno, come tutti, di buttarci alle spalle il buio e la paura e di illuminare tutto, non solo materialmente, con le luci e il presepe, ma anche con i sorrisi di grandi e piccini, regalando anche una boccata d’ossigeno ai commercianti. Invitiamo chiunque abbia i requisiti a partecipare e a presentare delle belle proposte. Che quelle del 2021-2022 possano essere le festività della rinascita, della spensieratezza e della ripartenza!”.



