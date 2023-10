Cronaca 251

Nascondeva 16,5 chili di droga nel bagno di casa: 56enne arrestato a Vittoria

Il valore di mercato della sostanza stupefacente avrebbe garantito un guadagno di circa 170mila euro

Redazione

Un 56enne è stato arrestato dai carabinieri a Vittoria per spaccio di sostanze stupefacenti perché in casa custodiva 16 chili e mezzo di hashish e circa 200 grammi di marijuana. La droga era in due borsoni trovati da militari dell'Arma in un soppalco del bagno della sua abitazione. Il valore di mercato della sostanza stupefacente avrebbe garantito un profitto al dettaglio di circa 170 mila euro.

I carabinieri avevano deciso di perquisire la casa dell'uomo dopo aver saputo della presenza di due borsoni contenenti armi e nascosti nella sua abitazione, ma invece delle armi hanno trovato la droga. L'uomo è stato condotto nella Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il gip ha convalidato l'arresto ed emesso un'ordinanza la custodia cautelare in carcere.



