Nasce un osservatorio permanente sulla sanità locale condotto da "Caltanissetta si cura"

Messi a disposizione della popolazione un indirizzo mail, un numero telefonico ed una pagina Fb per le segnalazioni

Redazione

L'associazione “Caltanissetta Si Cura", che si occupa delle varie tematiche locali, ha attivato un “Osservatorio Permanente sulla Sanità locale” per dare concretezza allo spirito per cui è nata la stessa Onlus. "Crediamo - spiegano Sergio Cirlinci, Rita Caprano e Adriana Marotta - fortemente che noi cittadini, delusi dai silenzi e dalla scarsa attenzione e attivazione di chi dovrebbe intervenire, possiamo e dobbiamo contribuire. Potrete inviarci le vostre segnalazioni tramite la casella di posta elettronica caltanissettasicura@virgilio.it , già attiva, sul Gruppo Facebook “Associazione Caltanissetta Si Cura” o chiamando il n. +39 3349794835".

Una volta raccolte le segnalazioni, sarà cura dell'associazione portarle a chi di competenza per cercare, tramite il loro intervento, correttivi e soluzioni. Tutto questo nel segno della "democrazia partecipata", che consiste nella partecipazione appunto dei cittadini che hanno la possibilità di esprimere le proprie ragioni su un tema così delicato come la sanità locale. Il tutto per passare da semplici segnalazioni, che spesso rimangono inascoltate, ad azioni concrete che chiederanno anche conto di quanto segnalato.





