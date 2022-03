Sport 438

Nasce l'associazione sportiva Icaro, a Santa Caterina Villarmosa torna il basket dopo più di 20 anni

"Dopo il grande entusiasmo del torneo estivo disputato nel campetto della villa comunale, abbiamo fatto nascere una realtà locale"

Redazione

09 Marzo 2022 09:16 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/nasce-lassociazione-sportiva-icaro-a-santa-caterina-villarmosa-torna-il-basket-dopo-piu-di-20-anni Copia Link Condividi Notizia

Torna il Basket a Santa Caterina Villarmosa,dopo piu’ di 20 anni, grazie alla neonata associazione sportiva dilettantistica Icaro,del presidente ed istruttore minibasket,Gianluca Rizza. “Stiamo reclutando ragazzi e ragazze dai 5 ai 13 anni,per la scuola minibasket,nella palestra Don Bosco di Santa Caterina,in collaborazione e alla gentile concessione della Dinamica Volley di Cosimo Provenzano”. “Dopo il grande entusiasmo del torneo estivo disputato nel campetto della villa comunale,abbiamo fatto nascere una realta’ locale, che ha gia quasi 30 tesserati,che ci auguriamo nella prossima stagione possano incrementare”. Ed e’ Cesare Marchese, classe 2009, il primo cestista che ha preso parte al campionato under della FIP (federazione italiana basket).

La neonata di Santa Caterina Villarmosa ,ICARO ha concesso in prestito l’atleta alla CUSN di Caltanissetta,per partecipare al campionato interprovinciale,incontrandosi nei prossimi mesi contro Piazza Armerina, Gela, Agrigento, Canicatti ed il derby nisseno conl’Invicta 93cento. Nelle prossime gare di campionato under 13,verranno convocati altri giovani talenti di categoria,tra cui Ettore Carlotta del 2009 e Calogero Giangreco del 2010,nel progetto di intesa con altre societa’ satellite in citta’(AIRAM), con cui stanno contribuendo a far nascere nuove leve,sul piano cestistico locale.

In futuro ci auguriamo di disputare un campionato OPEN,dedicato ai piu’ grandi,con il grande desiderio cittadino di operare ed utilizzare il palazzetto dello sport,che farebbe migliorare le attivita’ sportive e manifestazioni in paese. Salutando e ringraziando l’assessore allo sport Federico Inglisa nonche vice sindaco che ha collaborato e ci collaborera’ certamente in futuro,chiediamo a tutti gli amministratori di starci sempre accanto,per sollevare con noi e con tutte le societa’ sportive di Santa Caterina le sorti agonistiche dei nostri giovani Per quanto riguarda le rappresentanze federali del basket provinciale,anche il vice presidente della ICARO,Leonardo Ippolito,nonche’preparatore atletico della associazione,fa un plauso al passato delegato Lillo Terrana,e saluta ed augura un in bocca al lupo al nuovo delegato appena nominato dalla FIP Sicilia,Emilio Galiano.



Torna il Basket a Santa Caterina Villarmosa,dopo piu' di 20 anni, grazie alla neonata associazione sportiva dilettantistica Icaro,del presidente ed istruttore minibasket,Gianluca Rizza. "Stiamo reclutando ragazzi e ragazze dai 5 ai 13 anni,per la scuola minibasket,nella palestra Don Bosco di Santa Caterina,in collaborazione e alla gentile concessione della Dinamica Volley di Cosimo Provenzano". "Dopo il grande entusiasmo del torneo estivo disputato nel campetto della villa comunale,abbiamo fatto nascere una realta' locale, che ha gia quasi 30 tesserati,che ci auguriamo nella prossima stagione possano incrementare". Ed e' Cesare Marchese, classe 2009, il primo cestista che ha preso parte al campionato under della FIP (federazione italiana basket). La neonata di Santa Caterina Villarmosa ,ICARO ha concesso in prestito l'atleta alla CUSN di Caltanissetta,per partecipare al campionato interprovinciale,incontrandosi nei prossimi mesi contro Piazza Armerina, Gela, Agrigento, Canicatti ed il derby nisseno conl'Invicta 93cento. Nelle prossime gare di campionato under 13,verranno convocati altri giovani talenti di categoria,tra cui Ettore Carlotta del 2009 e Calogero Giangreco del 2010,nel progetto di intesa con altre societa' satellite in citta'(AIRAM), con cui stanno contribuendo a far nascere nuove leve,sul piano cestistico locale. In futuro ci auguriamo di disputare un campionato OPEN,dedicato ai piu' grandi,con il grande desiderio cittadino di operare ed utilizzare il palazzetto dello sport,che farebbe migliorare le attivita' sportive e manifestazioni in paese. Salutando e ringraziando l'assessore allo sport Federico Inglisa nonche vice sindaco che ha collaborato e ci collaborera' certamente in futuro,chiediamo a tutti gli amministratori di starci sempre accanto,per sollevare con noi e con tutte le societa' sportive di Santa Caterina le sorti agonistiche dei nostri giovani Per quanto riguarda le rappresentanze federali del basket provinciale,anche il vice presidente della ICARO,Leonardo Ippolito,nonche'preparatore atletico della associazione,fa un plauso al passato delegato Lillo Terrana,e saluta ed augura un in bocca al lupo al nuovo delegato appena nominato dalla FIP Sicilia,Emilio Galiano.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare