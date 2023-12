Attualita 197

Nasce l'associazione host e albergatori della città di Gela

Una compagine associativa, che avrà come finalità principale, quella della promozione turistica

Redazione

Nasce l'Associazione host e albergatori della città di Gela. Non si ferma il dialogo di host e albergatori di Gela, i quali nella giornata di ieri sono tornati ad incontrarsi per proseguire il proficuo dialogo intrapreso nelle settimane precedenti. Il nutrito gruppo di addetti ai lavori, ha ritenuto opportuno di dare un concreto impulso ai propositi condivisi da tutti, e pertanto ieri sera, ha deliberato, la costituzione formale di una compagine associativa, che avrà come finalità principale, quella della promozione turistica, ricca di innumerevoli risorse archeologiche, paesaggistiche, naturalistiche ed enogastronomiche che il territorio di Gela offre .

Le attività che la costituenda associazione si prefigge di perseguire sono molteplici e variegate, e l’ articolato programma venutosi a delineare, non vuole tralasciare nulla, per un settore, quello turistico e ricettivo, che rappresenta un'importante motore di sviluppo. Tra gli obbiettivi vi è quello di coinvolgere tutti gli attori istituzionali, oltre che con le categorie produttive, attraverso la formulazione di proposte e scambi di idee e esperienze, per tracciare le direttrici dello sviluppo di un settore quello turistico e ricettivo che nella nostra regione sta registrando una crescita rilevante. L'iniziativa di host e albergatori ha riscosso un forte interesse da parte della cittadinanza che auspica un rilancio socioculturale che deve trarre origine da comportamenti collettivi virtuosi.

All'incontro ha preso parte anche una rappresentanza dei docenti del locale istituto alberghiero, in primis la P.ssa Danila Mallia la quale ha dato ottimi spunti di crescita per il panorama Turistico di Gela. Il prossimo passo sarà quello dell'approvazione e la sottoscrizione dell'atto costitutivo e delle regole statutarie dell'organismo di settore. La parola d'ordine è appeal Turistico.



