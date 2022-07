Attualita 180

Nasce il progetto Piccoli semi di Cittadinanza: è rivolto ai bambini di Gela, Butera, Mazzarino e Riesi

Mira a ridurre la mancanza di servizi per la primissima infanzia

Redazione

Avviato nei giorni scorsi il progetto Piccoli Semi di Cittadinanza, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.e realizzato grazie a una rete composta da Comuni, Istituzioni scolastiche ed Enti del terzo settore per incrementare i servizi e rendere accessibili i servizi per la primissima infanzia da parte delle famiglie. Saranno attivate sei nuove sezioni primavera per i bambini di età compresa fra i 24 e i 36 mesi, una per ogni scuola partner.

Grazie al progetto, gli istituti scolastici potranno ospitare 120 bambini in più rispetto a quelli già iscritti. Sarà potenziato il servizio di micro-nido di Riesi, che sarà in grado di accogliere tre bimbi in più rispetto agli otto già ospitati, e potenziati i servizi dedicati ai bambini di età compresa fra i tre e i dodici mesi. Sono sedici, complessivamente, i laboratori che saranno realizzati per rafforzare il percorso educativo: otto laboratori per bimbi della fascia di età compresa fra i 12 e i 18 mesi (2 per ogni Comune) e altri otto laboratori per bambini della fascia di età compresa fra i 18 e i 24 mesi (2 per ogni Comune). Attraverso i servizi del progetto sarà possibile intervenire precocemente per limitare i disturbi dell'apprendimento e nella gestione degli alunni con spettro autistico, fenomeni spesso alla base dell'abbandono scolastico durante il ciclo scolastico delle secondarie.

Piccoli semi di Cittadinanza sarà anche occasione per strutturare percorsi di inclusione sociale e culturale per le famiglie straniere con bambini molto piccoli che, grazie al progetto, potranno accedere ai servizi socio-educativi. In ogni comune sarà realizzato uno spazio famiglia con servizi di supporto per i beneficiari. Capofila del progetto Piccoli Semi di Cittadinanza è il Circolo ARCI Le Nuvole di Gela. La rete dei partner è composta dai Comuni di Butera, Gela, Mazzarino e Riesi; Associazione I Girasoli ONLUS (Mazzarino), Coordinamento Genitori Democratici, Istituto comprensivo G. Verga - Gela, Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani - Gela, Istituto Comprensivo Mazzarino, Istituto comprensivo Statale Gela e Butera, Istituto Comprensivo Don Bosco - Gela, Servizio Cristiano Valdese - Riesi. Capofila del progetto è il Circolo ARCI Le Nuvole, impegnato da parecchi anni a sviluppare e promuovere nel sud della provincia di Caltanissetta servizi all’infanzia non profit, caratterizzati da una collaborazione strutturale con il territorio, le istituzioni scolastiche e altre associazioni non profit, da precisi impegni sulla qualità della proposta pedagogica, organizzativa e strutturale, dalla condivisione e partecipazione delle famiglie al progetto educativo, da sostenibilità e accessibilità economica per le famiglie.



