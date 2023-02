Politica 234

Nasce il IV policlinico siciliano e scoppia nuovamente la polemica tra Caltanissetta ed Enna

Il forzista Michele Mancuso: "Non si prevedono altri Dea di II livello oltre al Sant'Elia di Caltanissetta che resta l'unico ad avere il requisito per la nascita del Policlinico universitario"

Redazione

Torna l'ipotesi dell'istituzione del IV policlinico da realizzare nel centro Sicilia e scoppia la polemica tra ennesi e nisseni su dove la struttura dovrà sorgere. Ad onor di cronaca Caltanissetta ed Enna distano pochi chilometri ed entrambi i centri hanno una vocazione universitaria. Caltanissetta strettamente collegata all'Università di Palermo ed Enna alla Kore.

"L'università Kore di Enna plaude all'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e del governo Schifani per avere previsto nella finanziaria per l'anno in corso la corretta procedura per dare vita al quarto policlinico universitario della Sicilia. Un particolare ringraziamento va alla rappresentanza parlamentare e di governo della provincia di Enna che ha formulato la proposta originaria, dalla quale è nata la previsione normativa". Lo afferma l'Ateneo in una nota.

L'università Kore, "chiamata in causa insieme all'intero sistema universitario siciliano" nella nota si dice "pronta a rispondere al coinvolgimento necessario per conseguire questo importante risultato". "Come sede della quarta facoltà di medicina della Regione -. continua la nota - la Kore sta realizzando strutture didattiche e scientifiche di eccellenza anche nel settore biomedico e si sta dotando di un corpo docente di eccellenza. Al rettore Francesco Tomasello, illustre figura di scienziato della Medicina in ambito mondiale ed appena eletto alla guida dell'Università di Enna, è stato espressamente conferito il mandato di non risparmiare alcuno sforzo per pervenire ad un quarto polo sanitario di rilievo nella Sicilia centrale". "I parlamentari, il presidente della Regione e gli assessori - conclude la nota -hanno mostrato grande lungimiranza in questa direzione. La Korenon sarà da meno, come ha già dimostrato in tutti gli altri settori scientifici nei quali si è finora cimentata".

"Spiace constatare che qualcuno prova ad interpretare in maniera assolutamente inesatta, il testo dell'emendamento approvato ieri notte, durante il varo della finanziaria regionale, relativo alla costituzione del quarto policlinico siciliano. Al fine di chiarire una volta per tutte la questione che negli anni passati, ha alimentato per diversi mesi un dibattito rispetto la territorialità del Policlinico, mi corre l'obbligo di citare l'emendamento che recita testualmente 'l'Assessore regionale della salute, d'intesa con l'Assessore regionale dell'istruzione e la formazione professionale e con le Università interessate, predispone gli atti necessari per attivare le procedure per la costituzione del quarto Policlinico universitario della Regione'". Lo puntualizza in una nota il deputato regionale di Fi Michele Mancuso.

"Adesso - aggiunge - inizieranno tutti gli iter amministrativi e burocratici che porteranno alle valutazioni tecnico~giuridiche, rispetto la territorialità che dovrà assumere il Policlinico. Preciso che rispetto alla prima stesura non si prevedono altri Dea di II livello oltre al Sant'Elia di Caltanissetta che resta l'unico ad avere il requisito per la nascita del Policlinico universitario". Mancuso annuncia che vigilerà "affinché Caltanissetta che gode di un ospedale Dea di II livello e che quindi ha tutti i requisiti per richiedere la costituzione del policlinico sul suo territorio, possa intervenire da protagonista sulle scelte che la Regione Siciliana nei prossimi mesi dovrà affrontare. Sicuro che i miei colleghi deputati della Provincia di Caltanissetta , saranno anche loro sensibili , affinché gli errori che tanti anni addietro sono stati commessi , non si verifichino ancora, soprattutto su tematiche di importante rilevanza rispetto lo sviluppo economico-culturale del nostro territorio".



