Nasce il Governo Draghi: ecco chi sono i ministri. Tante le riconferme

Cingolani al 'green', Franco all'Economia, Giorgetti al Mise, Colao all'Innovazione, Di Maio agli Esteri, Guerini alla Difesa

Redazione

12 Febbraio 2021 20:20

Dopo due giri di consultazioni, Mario Draghi è salito al Quirinale e ha sciolto la riserva accettando l'incarico di presidente del Consiglio.Al presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'ex numero uno della Bce ha comunicato la lista dei 23 ministri scelti per il nuovo governo. Il giuramento è previsto per domani alle 12.

Come previsto, l'esecutivo è composto sia da figure tecniche che politiche.

Le riconferme sono molte: Luciana Lamorgese, Roberto Speranza, Dario Franceschini, Riccardo D’Incà, Lorenzo Guerini, Elena Bonetti, Paola Dadone, che passa alle Politiche giovanili.Nella squadra di governo entrano anche Renato Brunetta alla Pubblica amministrazione, Maria Stella Gelmini agli Affari generali e alle Autonomie, Andrea Orlando al Lavoro.

Spicca la novità del ministero per la Transizione ecologica, affidato a Roberto Cingolani, mentre quello alla Transizione digitale avrà come guida Vittorio Colao. Al Turismo va il leghista Massimo Garavaglia.



Ecco la lista dei ministri. Il nuovo governo giurerà domani.

Federico D'Incà - Rapporti con il Parlamento

Vittorio Colao - Innovazione Tecnologica

Renato Brunetta - Pubblica amministrazione

Maria Stella Gelmini - Autonomie

Mara Carfagna - Sud e Coesione Territoriale

Fabiana Dadone - Politiche giovanili

Elena Bonetti - Pari opportunità e Famiglia

Erika Stefani - Disabilità

Massimo Garavaglia - Turismo

Luigi Di Maio - Esteri

Marta Cartabia - Giustizia

Lorenzo Guerini - Difesa

Daniele Franco - Economia

Giancarlo Giorgetti - Sviluppo Economico

Stefano Patuanelli - Agricoltura

Roberto Cingolanni - Transizione ecologica

Enrico Giovannini - Trasporti

Patrizio Bianchi - Istruzione

Andrea Orlando - Lavoro

Cristina Messa - Università

Luciana Lamorgese - Interno

Dario Franceschini - Cultura

Roberto Speranza - Salute

Roberto Garofoli - Sottosegretario alla Presidenza



