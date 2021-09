Attualita 229

Nasce a Gela il liceo Scientifico Sportivo, Lorefice (M5S): "Motore di sviluppo per il territorio"

La cerimonia di inaugurazione del Liceo scientifico sportivo di Gela si terrà domani, 24 settembre, alle 9.30

Redazione

23 Settembre 2021 17:06

“Una vittoria di tutta la città di Gela e del nostro comprensorio, una notizia importantissima per l’istruzione dei nostri giovani e lo sport. La cerimonia di inaugurazione del Liceo scientifico sportivo di Gela si terrà domani, 24 settembre, alle ore 9:30, presso l'Auditorium “Falcone e Borsellino”, in via Europa 119, a Gela. Insieme a me e ai deputati all'Ars Nuccio di Paola e Ketty Damante, interverrà in rappresentanza del Governo nazionale il nostro sottosegretario di Stato all'Istruzione, la senatrice Barbara Floridia”. A darne notizia è il senatore del Movimento 5 Stelle Pietro Lorefice. “Dopo un incessante lavoro durato anni, al quale abbiamo contribuito in modo sostanziale con il Movimento 5 Stelle a Roma e in Sicilia, adesso il Liceo scientifico sportivo è una realtà e sarà un punto di riferimento per i giovani di tutta la zona sud dell'Isola. Un percorso iniziato con l’ex Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, che ringrazio per l'impegno profuso e il lavoro fatto per concretizzare questo percorso di studi che nascerà sotto la direzione dell’Istituto Eschilo” - dice il parlamentare.

“Il Liceo sportivo – continua Lorefice - apre nuove prospettive per i giovani che vogliono intraprendere una carriera nello sport, si tratta di una implementazione della formazione specialistica curriculare molto importante e propedeutica al percorso universitario. Lo sport non è soltanto salute e benessere fisico, ma è anche un collettore sociale e un motore economico. I giovani del nostro territorio avranno, quindi, nuove opportunità e una maggiore scelta formativa”.



“Rivolgo, infine, il mio appello alle amministrazioni locali, territoriali e a quelle regionali: bisogna lavorare sulle infrastrutture sportive, serve avviare un’importante opera di manutenzione delle strutture già esistenti e dare il via a progetti per la costruzione di nuovi impianti. Gela non può restare la cenerentola della Sicilia. Basti pensare che la nostra campionessa paralimpica Monica Graziana Contrafatto, medaglia di bronzo nei 100 metri piani alle Paralimpiadi di Rio 2016 e Tokyo 2021, nonché medaglia d'oro agli Invictus Games di Sidney 2018, autorevole figlia di Gela, non ha nemmeno la possibilità di allenarsi o partecipare ad eventi nella nostra cittadina perché non esiste una pista di atletica. Così, il Liceo scientifico sportivo di Gela può e deve fare da motore di sviluppo per tutto il territorio” – conclude il senatore Cinquestelle.



