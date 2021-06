Attualita 171

Nasce a Gela Adiconsum, la struttura è stata allestita nei locali della Cisl

L’Adiconsum Territoriale è presieduta da Giuseppe Di Luca e sarà coadiuvato da due vice-presidenti, Ilenia Capodici e Giovanni Vancheri

Redazione

29 Giugno 2021 15:53

Si è celebrato un incontro per la costituzione dell'ADICONSUM a Gela, Organizzazione di volontariato a tutela dei consumatori e degli utenti, perseguita e voluta fortemente dal Segretario Generale Territoriale della CISL di Agrigento Caltanissetta Enna, Emanuele Gallo. Ha presenziato ai lavori il Segretario Zonale della CISL Giuseppe Pellegrino. A Gela la struttura è stata allestita nei locali della CISL di via Generale Cascino, 68 al piano primo. Opererà nei locali della stessa, dove sarà attivo uno sportello di consulenza e di assistenza gratuita per i cittadini, aperto ogni lunedì e mercoledì dalle 09:00 alle 11:00 L'ADICONSUM si avvarrà dell’assistenza di esperti legali del settore. L’Adiconsum Territoriale è presieduta da Giuseppe Di Luca e sarà coadiuvato da due vice-presidenti, Ilenia Capodici e Giovanni Vancheri.

Oltre alla tutela individuale, l’Organizzazione si propone di promuovere e sostenere azioni collettive in difesa dei consumatori e degli utenti di servizi pubblici e privati. L’Adiconsum della Cisl su segnalazione di cittadini sta attenzionando varie problematiche, una di queste è la modalità di pagamento dei diritti di motorizzazione in materia di pratiche varie e, in particolare, per le patenti di guida (rinnovo, duplicato, rilascio) dove il cittadino è costretto ad utilizzare esclusivamente gli sportelli di una sola Banca, con ripercussioni economiche che di stress.



