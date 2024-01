Cronaca 1144

Naro, due donne trovate morte in case diverse: potrebbe trattarsi di duplice omicidio

Al lavoro, da poco prima dell'alba, ci sono i carabinieri della stazione cittadina

Redazione

05 Gennaio 2024 09:21 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/naro-trovate-due-donne-morte-in-case-diverse-potrebbe-trattarsi-di-duplice-omicidio Copia Link Condividi Notizia

Due donne sono state trovate morte in abitazioni diverse di Naro (Agrigento). La prima, in cortile Avenia, sarebbe morta in seguito ad un incendio della residenza ed è carbonizzata. L'altra, in via Da Vinci, è stata trovata cadavere in un lago di sangue. Potrebbe trattarsi di un duplice omicidio: le due abitazioni non sono distanti. Le due donne sarebbero romene. Al lavoro, da poco prima dell'alba, ci sono i carabinieri della stazione cittadina e quelli della compagnia di Licata. Sul posto anche il sostituto procuratore Elettra Consoli e l'aggiunto Salvatore Vella.



Due donne sono state trovate morte in abitazioni diverse di Naro (Agrigento). La prima, in cortile Avenia, sarebbe morta in seguito ad un incendio della residenza ed è carbonizzata. L'altra, in via Da Vinci, è stata trovata cadavere in un lago di sangue. Potrebbe trattarsi di un duplice omicidio: le due abitazioni non sono distanti. Le due donne sarebbero romene. Al lavoro, da poco prima dell'alba, ci sono i carabinieri della stazione cittadina e quelli della compagnia di Licata. Sul posto anche il sostituto procuratore Elettra Consoli e l'aggiunto Salvatore Vella.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare