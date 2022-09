Cronaca 178

Naro, recuperato il corpo dell'uomo che si era tuffato nel lago Gibbesi

Dopo la grigliata con amici e parenti aveva fatto un tuffo nuotando per 60 metri e si è inabissato

Redazione

E' stata recuperata, dai vigili del fuoco sommozzatori di Palermo, la salma del romeno quarantadueenne che, dopo pranzo, si era tuffato e aveva nuotato nel lago Gibbesi, in territorio di Naro, nelle vicinanze di Ravanusa. La vittima è Alin Marian Balan. L'uomo, residente da tempo a Campobello di Licata, aveva fatto una grigliata con amici e parenti. Poi la decisione di fare un bagno. E' arrivato al centro del lago, grande quanto un campo sportivo, e nel rientrare a circa 60 metri dalla riva si è inabissato e non è più riemerso. Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale, i sommozzatori di Catania e di Palermo, un'autoambulanza e l'elisoccorso del 118 inviato dalla centrale di Caltanissetta. Al lavoro, per ore ed ore, naturalmente anche i carabinieri della stazione di Campobello di Licata. Proprio i militari dell'Arma si sono occupati della ricostruzione della tragedia e lo hanno fatto sentendo parenti ed amici che erano assieme ad Alin Marian Balan. I sommozzatori hanno continuato ad immergersi e soltanto in serata hanno recuperato il corpo (Fonte Agrigentonotizie.it)



