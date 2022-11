Attualita 2176

N'Arancina speciale della coop Etnos di Caltanissetta sul grande schermo di "Tu si que vales"

Il presidente Ruvolo: "Essere qui è importante. Abbiamo l’opportunità di far conoscere la nostra Caltanissetta e il suo lato inclusivo e speciale".

Redazione

Ieri sera sugli schermi in TV, appare Cooperativa Sociale Etnos al programma di Canale 5 "Tù Sì Que Vales" con il progetto N’Arancina Speciale. Giudici entusiasti e conduttori sorpresi grazie all’umanità e alla sensibilità emersa attraverso le parole dei ragazzi di N’Arancina Speciale emozionati sul palco. “Essere qui - dice Fabio Ruvolo - è per noi un momento importante. Abbiamo l’opportunità di far conoscere la nostra Caltanissetta con il suo lato inclusivo e speciale".

Mostrare al mondo una Sicilia diversa, portare a Roma le sue specialità gastronomiche preparate da persone che la società considera soggetti fragili è un passo decisivo per una comunità che può diventare consapevole e responsabile. Nata da un’esperienza di Raggi d’Isole, centro edu-aggregativo per persone disabili, N'arancina Speciale coinvolge persone con disabilità ed persone di etnie diverse, in un percorso di inclusione lavorativa che può far la differenza in un mondo alla deriva.



