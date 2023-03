Attualita 333

N'arancina speciale della coop Etnos di Caltanissetta arriva alla Camera dei deputati

Grande entusiasmo e interesse da parte dei deputati e del presidente della Camera Lorenzo Fontana

Redazione

22 Marzo 2023 11:57 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/narancina-speciale-della-coop-etnos-di-caltanissetta-arriva-alla-camera-dei-deputati Copia Link Condividi Notizia

Con l’equinozio di primavera e nell’ambito della Giornata Mondiale della Sindrome di Down per N’Arancina Speciale, progetto sociale di Cooperativa Etnos che vede coinvolte persone con disabilità e di etnie diverse in un percorso di inclusione lavorativa nella realizzazione e nella vendita di arancine, sono arrivati applausi e attimi di commozione. Da Caltanissetta, territorio difficile che cela la sua bellezza tra i sogni di chi crede fermamente che un futuro equo possa esistere per la comunità, N’Arancina Speciale vola a Roma, presso la Camera dei Deputati per presentare il proprio progetto.

«Abbiamo concentrato la nostra attenzione sul lavoro che crea inclusione», dice Fabio Ruvolo presidente di Cooperativa Etnos. «C’è necessità di promuovere un modello di lavoro che dia forza all’economia produttiva sociale», conclude. Bisogna garantire, per chi acquista, degli importanti incentivi che possano sostenere, non solo dal punto di vista di sensibilità personale, ma anche dal punto di vista sociale.

Forte il dibattito sul Durante e Dopo di noi durante la presentazione con particolare attenzione verso l’esperienza di La Casa di Josè, futuro Albergo Etico il cui progetto di ristrutturazione è stato sospeso nel gennaio scorso a causa dell’ingarbugliato disguido del Superbonus 110%. Grande entusiasmo e interesse da parte dei deputati e del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il quale ha asserito: «Siamo noi a dover ringraziare voi che siete qui. L’inclusione è una forma importante di lavoro che dobbiamo cercare di sviluppare e sappiate che noi ci siamo.»

L’incontro è stato impreziosito anche dall’intervento spontaneo di Andrea Alessi, ragazzo speciale con la Sindrome di Down e membro dello staff di N’Arancina Speciale. «Tra tre minuti voglio vedervi tutti con le bocche piene» ha detto, scherzando e riferendosi alle arancine apparecchiate su un tavolo messo ad hoc per l’occasione, per poi offrire il grembiule di N’Arancina al presidente della Camera e rendendolo membro onorario dello Staff.



Con l'equinozio di primavera e nell'ambito della Giornata Mondiale della Sindrome di Down per N'Arancina Speciale, progetto sociale di Cooperativa Etnos che vede coinvolte persone con disabilità e di etnie diverse in un percorso di inclusione lavorativa nella realizzazione e nella vendita di arancine, sono arrivati applausi e attimi di commozione. Da Caltanissetta, territorio difficile che cela la sua bellezza tra i sogni di chi crede fermamente che un futuro equo possa esistere per la comunità, N'Arancina Speciale vola a Roma, presso la Camera dei Deputati per presentare il proprio progetto. «Abbiamo concentrato la nostra attenzione sul lavoro che crea inclusione», dice Fabio Ruvolo presidente di Cooperativa Etnos. «C'è necessità di promuovere un modello di lavoro che dia forza all'economia produttiva sociale», conclude. Bisogna garantire, per chi acquista, degli importanti incentivi che possano sostenere, non solo dal punto di vista di sensibilità personale, ma anche dal punto di vista sociale. Forte il dibattito sul Durante e Dopo di noi durante la presentazione con particolare attenzione verso l'esperienza di La Casa di Josè, futuro Albergo Etico il cui progetto di ristrutturazione è stato sospeso nel gennaio scorso a causa dell'ingarbugliato disguido del Superbonus 110%. Grande entusiasmo e interesse da parte dei deputati e del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il quale ha asserito: «Siamo noi a dover ringraziare voi che siete qui. L'inclusione è una forma importante di lavoro che dobbiamo cercare di sviluppare e sappiate che noi ci siamo.» L'incontro è stato impreziosito anche dall'intervento spontaneo di Andrea Alessi, ragazzo speciale con la Sindrome di Down e membro dello staff di N'Arancina Speciale. «Tra tre minuti voglio vedervi tutti con le bocche piene» ha detto, scherzando e riferendosi alle arancine apparecchiate su un tavolo messo ad hoc per l'occasione, per poi offrire il grembiule di N'Arancina al presidente della Camera e rendendolo membro onorario dello Staff.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare