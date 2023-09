Attualita 784

Napolitano: la vergogna degli haters, sui social festeggiano la morte

Fra il "popolo del web" ci sono anche quelli che criticano il passato comunista

Redazione

A poche ore dalla morte del Presidente emerito della Repubblica, l’hashtag #Napolitano è al secondo posto fra le tendenze su ‘X’ e sull’ex Twitter gli utenti si dividono nel suo ricordo. Ci sono gli haters che gioiscono, postando immagini di calici di champagne o scrivendo ‘yuppi, facciamo festa!’. ‘Non ci mancherai’, oppure ‘oggi piove ma è una bella giornata’ twittano alcuni.

Fra il ‘popolo del web’ poi ci sono quelli che criticano il passato comunista di Napolitano. E ancora: “La trattativa stato mafia … anche i peggiori se ne vanno… tardi”, si legge. Per un altro “Napolitano, nato fascista, morto opportunista, passando per #ManiPulite, #GovernoBerlusconi e #GovernoMonti pur di non far salire al Governo il Movimento 5Stelle!”. Fra i commenti 'social' si legge: “Per ricordare cosa ha fatto Giorgio #Napolitano: applaudì l'invasione dell'Ungheria, cedette basi italiane ai francesi per bombardare la Libia, nominò Monti senatore a vita senza alcun merito, impose governi tecnici salva-banche, fu artefice della svendita dell'Italia”. E ancora: “Era tanto buono, firmava tutto! JobsAct, Fornero, Art18”.

Non ci sono solo gli haters però. In tanti postano commenti per ricordare l’ex Capo dello Stato con un semplice ‘Rip’. E c’è chi replica agli ‘odiatori da tastiera’: “Leggere insulti è vomitevole. È morto un uomo. Non vi rende speciali, ma disumani. La cattiveria corre sul tweet. #Napolitano”. “È morto il Presidente #Napolitano, antifascista, comunista, europeista. Grande personaggio del secolo scorso e anche di questo. Le critiche vigliacche, trovano il tempo che trovano. Rip” scrive un utente. E c’è anche chi ricorda un aneddoto personale. “Tanti anni fa andai al cinema, dove casualmente incontrai il Presidente con la moglie. Feci la fila per il biglietto insieme alla signora Clio che si mise in coda come tutti noi. Buon viaggio Presidente #Napolitano”. (Adnkronos)



