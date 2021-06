Politica 90

Musumeci rompe gli indugi e annuncia la sua candidatura: "Ho seminato, devo raccogliere i frutti"

Il presidente della Regione ha annunciato la volontà di riproporsi come candidato a Governatore della Sicilia

27 Giugno 2021 16:46

Io non conoscevo la realtà del governo regionale, ero stato cinque anni all’opposizione. Quando mi hanno detto che sarei stato candidato mi sono dimesso subito da presidente della commissione Antimafia regionale. A Palazzo d’Orleans ho trovato una regione devastata. Ho dovuto scalare le rocce con i miei assessori». Lo ha detto il governatore Nello Musumeci alla kermesse allo Spasimo di Palermo parlando della sua decisione di ricandidarsi. «Abbiamo trovato cinque anni di macerie - ha aggiunto - un anno e mezzo di blocco per il Covid inseguendo la pandemia. Abbiamo seminato tantissimo in questi tre anni e mezzo e lo faremo ancora. Ma abbiamo ancora il diritto di raccogliere. Lo dice la legge del contadino: chi semina raccoglie. Non siamo così generosi di avere sputato sangue tanti anni e di fare raccogliere i frutti al primo che arriva in doppio petto».

«Le leggi di riforma devono essere votate dal Parlamento. Io ho mantenuto fede agli impegni grazie a questa squadra di governo di persone per bene che lavorano. Anche se sono ipercritico. Ci sono riforme presentate, ma ferme in Parlamento. Non è un’accusa all’assemblea o al presidente che si attiva sempre. Su alcuni disegni di legge di riforma c'è la volontà di trovare un’intesa».



