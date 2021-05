Politica 327

Musumeci: "Occorrono persone perbene come Razza, spero di convincerlo a tornare in giunta"

Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a margine della visita del presidente della Repubblica Sergio all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo

Redazione

23 Maggio 2021 21:44

"Non solo penso che l’avvocato Razza possa tornare a fare l’assessore, ma lo spero. Però bisogna convincerlo perchè nessuno in Sicilia mi pare abbia mai avuto il coraggio di rassegnare le dimissioni da una carica istituzionale raggiunto da un avviso di garanzia per un reato non associativo. Se così fosse, davvero il 50 per cento della classe dirigente italiana subito dovrebbe lasciare le istituzioni". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a margine della visita del presidente della Repubblica Sergio all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo, in merito a un possibile ritorno in giunta dell’ex assessore alla Salute, Ruggero Razza, dimessosi dopo essere stato indagato sui presunti dati falsi Covid alla Regione. Da allora il governatore ha tenuto l’interim.

"Spero di convincerlo e di fargli capire che la Sicilia ha bisogno di persone perbene e competenti come lui - ha aggiunto - che ha dato una grande lezione di stile ai cosiddetti professionisti della legalità". (Gds.it)



