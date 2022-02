Politica 152

Musumeci in visita istituzionale al Comune di Riesi: "Fare rete tra cittadini e istituzioni"

Il sindaco ha espresso apprezzamento al presidente per la sua presenza nel territorio e la sua volontà di recarsi presso le singole amministrazioni comunali

Redazione

Il presidente della Regione Nello Musumeci è stato oggi in visita istituzionale a Riesi, nel Nisseno. Al suo arrivo al palazzo municipale è stato accolto dal sindaco Salvatore Chiantia e dal presidente del consiglio comunale Salvatore Sardella. Qui ha salutato il personale degli uffici e si è soffermato con un folto gruppo di giovani volontari del Servizio civile che opera presso il Comune, al servizio della comunità, svolgendo attività di assistenza gli anziani. «La presenza più bella e gradita», l'ha definita il presidente che ha poi incontrato la giunta ed i consiglieri nell'aula del civico consesso "Antonio Di Legami".

Il sindaco ha espresso apprezzamento al presidente per la sua presenza nel territorio e la sua volontà di recarsi presso le singole amministrazioni comunali per conoscere più profondamente le diverse realtà, le loro qualità e criticità. «È il momento della ripresa, dopo due anni di pandemia», ha dichiarato Musumeci. «Serve fare rete, tra cittadini e tra istituzioni, ognuno con il proprio ruolo, superando la cultura dell’individualismo che accompagna da sempre noi siciliani. Non sono le risorse finanziarie che mancano e dobbiamo sapere cogliere questa opportunità di crescita con progetti concreti ed efficienza, tutti, per voltare pagina e costruire una dimensione nuova».



