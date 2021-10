Cronaca 1011

Maltempo e disastri in Sicilia, Musumeci a Caltanissetta: "Nessuna terrà è pronta a fronteggiare calamità"

Poi il commento sui risultati elettorali: "Al momento le priorità sono altre. Salvini? Io incontro tutti"

Rita Cinardi

25 Ottobre 2021 19:11

“Nessuna terra è pronta a fronteggiare la calamità naturale. Sarebbe una follia pensarlo. E andrà sempre peggio tenuto conto del cambiamento climatico”. Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, oggi a Caltanissetta per inaugurare la mostra “La città aurea”, in merito alle gravi conseguenze del maltempo che ha causato anche una vittima e una persona dispersa. “Dobbiamo da un lato riflettere sulle devastazioni che sono state fatte sul territorio in quest’ultimo dopoguerra – ha continuato Musumeci – dall’altro correre ai ripari, ove sia possibile farlo, nel breve e nel medio termine. La Regione siciliana sul fronte del dissesto idrogeologico ha speso circa 400 milioni di euro in appena 4 anni, non era mai accaduto. Abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare. Adesso servono ulteriori risorse da parte dello Stato, una capacità progettuale sostanziosa, concreta e veloce. Lavoreremo in questa direzione anche se la Protezione Civile regionale ha fatto e continua a fare ogni sforzo per poter essere presente, lenire le sofferenze e ripristinare, ove possibile, la ordinarietà dei luoghi”.

In merito ai risultati elettorali con la vittoria del centrosinistra quasi ovunque Musumeci ha dichiarato: “Non mi occupo di risultati elettorali nella misura in cui sono preso da altre cose che ritengo molto prioritarie. Il centrodestra mi auguro che non sia soltanto un luogo della geografia politica ma sia anche un sentimento diffuso e non mi pare che in questo momento lo sia del tutto”. Su un possibile incontro a Roma con Matteo Salvini, annunciato da fonti della Lega ha aggiunto: “Incontro periodicamente tutti i leader del centrodestra e persino qualcuno dell’opposizione. Faccio il presidente della più grande regione d’Italia e ho il diritto ed il dovere di incontrarmi con tutti. Prendiamo un caffè, parliamo di politica e penso che sia libero di poterlo fare”.



