Mussomeli, via libera dall'Asp di Caltanissetta al reclutamento di medici stranieri

I medici provenienti da Paesi fuori dall'Unione Europea potranno aderire al bando

Redazione

Dopo settimane di interlocuzione e approfondimenti approvata dall'ASP di Caltanissetta la delibera (744/2023 fel 16.03.2022) di parziale rettifica del bando di reclutamento localizzato a beneficio della Struttura Ospedaliera M.I.Longo di Mussomeli. Finalmente attraverso questa rettifica all'avviso che sarà pubblicato sul sito dell'ASP di Caltanissetta nelle prossime ore potranno partecipare medici italiani e stranieri anche extra UE e medici specialisti anche con il decreto di riconoscimento in corso (deroga prevista dall'art.6 bis della legge 126 del 2021)

"Questa delibera e questo avviso - spiega il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania - recepisce tutte le nostre richieste, a testimonianza che quanto sostenevano era ed è giuridicamente praticabile. L'ASP di Caltanissetta, a nostro avviso, si pone all'avanguardia nel panorama nazionale e punta, finalmente, a risolvere alla radice le criticità di organico che affliggono la sanità locale. Ringrazio il Direttore Generale Alessandro Caltagirone, per avere dimostrato senso di responsabilità e lungimiranza, ma sopratutto per aver dimostrato, attraverso questo provvedimento coraggioso ed innovativo, di voler rilanciare la sanità del nostro territorio".



