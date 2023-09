Attualita 83

Mussomeli, un successo di pubblico e partecipanti all'Antica fiera del Castello

Tre giornate durante le quali c'è stata la possibilità di assaggiare anche due nuovi formaggio dopo la ricerca dell'Università di Palermo

Redazione

05 Settembre 2023 08:39 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/mussomeli-un-successo-di-pubblico-e-partecipanti-allantica-fiera-del-castello Copia Link Condividi Notizia

Si è conclusa la 111 edizione dell'Antica Fiera del Castello a Mussomeli. Un’edizione durante la quale hanno preso parte diversi espositori provenienti da tutta la Sicilia ed anche relatori che hanno preso parte alle iniziative di condivisione. Diversi sono stati i motivi che ci hanno spinto a trasformare la fiera zootecnica in una manifestazione fieristica settoriale: la fiera è occasione di promozione e crescita delle imprese; la fiera è una significativa attività in grado di concorrere allo sviluppo economico del territorio comunale ed anche di quello provinciale e regionale; la fiera è occasione per l’integrazione fra i luoghi di produzione economica e culturale; la fiera valorizza le risorse endogene del territorio siciliano, promuovendone anche una fruizione turistica.

La tre giorni è stata anche l’occasione per presentare e fare assaggiare due nuovi formaggi, frutto del lavoro di ricerca andato avanti tre anni da parte dell’Università di Palermo. Progetto che ha messo a punto dei protocolli di produzione che adesso trasferiremo a caseificatori del territorio disponibili ad attuarli. “Mi sento di ringraziare pubblicamente tutti – dice il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania - la mia Giunta Comunale (l'Assessore Michele Spoto e l'Assessore Seby lo Conte, in modo particolare) ed ai miei consiglieri comunali; il gruppo realizzazione fiera (Alessandro Noto, Giuseppe Di Maria, i cugini Spoto Vincenzo, I cugini Genco Pietro, I F.lli Mule Giuseppe e Salvatore, Catania Enzo, Fasino Giuseppe, I f.lli Fasino Vincenzo e Alfonso, F.lli Spoto Mario e Carmelo, Pietro Alì, Baldo Portolano, Raffaele Sarda, Carmelo Cicero, Sapia Giuseppe, Filippo Genco, Pasquale Schifano, Fabio Noto, Enzo Vullo, Maria Concetta Messina Lo Manto, Giusy Dell'Aira, Pino Ricotta); i veterinari della Fiera: il dott. Michele Pacino e la dott.ssa Belinda”.

E poi ancora tutte le aziende che hanno preso parte alla tre giorni, la Croce Rossa Italiana, la sezione veterinaria dell’Asp di Caltanissetta con i medici Filippo Sciara e Antonino Ippolito. Nell’elenco dei ringraziamenti da parte del primo cittadino ci sono anche gli Operai del Comune: Squadra Manutenzione (Giannicola Ognibene e la sua squadra) e Squadra Illuminazione (Michele Frangiamore e la sua squadra) Squadra Vigili Urbani (Attilio Frangiamore e la sua squadra), Squadra Igiene Urbana e Operatori del servizio civico coordinati dall'azione di Luigi Baldi; i signori Lo Manto, proprietari dei terreni che sono stati utilizzati per l'esposizione degli animali; Michele e Salvatore Spoto per il supporto logistico e poi i volontari Gian Vincenzo Genco, Federico Sorce, Gianni Falzone, i fratelli Ippolito, l'impresa edile Eredi Marotta e Nicastro Calogero, Impresa edile Buttaci fabrizio, Impresa Edile Misuraca Calogero, Impresa Edile Celso, Impresa edile Ricciardi Ivan, l'ing. Ezio Barcellona, Carrubba Nicola, Antonino Lanzalaco, Schifano Chiara, Noto Benedetta, Desirè Vetrano, Anna Rita e Monica Piazza, Castiglione Salvatore, Catania Maria Rita, Dilena Attilio e Sara, Matteo Castiglione .



Si è conclusa la 111 edizione dell'Antica Fiera del Castello a Mussomeli. Un'edizione durante la quale hanno preso parte diversi espositori provenienti da tutta la Sicilia ed anche relatori che hanno preso parte alle iniziative di condivisione. Diversi sono stati i motivi che ci hanno spinto a trasformare la fiera zootecnica in una manifestazione fieristica settoriale: la fiera è occasione di promozione e crescita delle imprese; la fiera è una significativa attività in grado di concorrere allo sviluppo economico del territorio comunale ed anche di quello provinciale e regionale; la fiera è occasione per l'integrazione fra i luoghi di produzione economica e culturale; la fiera valorizza le risorse endogene del territorio siciliano, promuovendone anche una fruizione turistica. La tre giorni è stata anche l'occasione per presentare e fare assaggiare due nuovi formaggi, frutto del lavoro di ricerca andato avanti tre anni da parte dell'Università di Palermo. Progetto che ha messo a punto dei protocolli di produzione che adesso trasferiremo a caseificatori del territorio disponibili ad attuarli. "Mi sento di ringraziare pubblicamente tutti - dice il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania - la mia Giunta Comunale (l'Assessore Michele Spoto e l'Assessore Seby lo Conte, in modo particolare) ed ai miei consiglieri comunali; il gruppo realizzazione fiera (Alessandro Noto, Giuseppe Di Maria, i cugini Spoto Vincenzo, I cugini Genco Pietro, I F.lli Mule Giuseppe e Salvatore, Catania Enzo, Fasino Giuseppe, I f.lli Fasino Vincenzo e Alfonso, F.lli Spoto Mario e Carmelo, Pietro Alì, Baldo Portolano, Raffaele Sarda, Carmelo Cicero, Sapia Giuseppe, Filippo Genco, Pasquale Schifano, Fabio Noto, Enzo Vullo, Maria Concetta Messina Lo Manto, Giusy Dell'Aira, Pino Ricotta); i veterinari della Fiera: il dott. Michele Pacino e la dott.ssa Belinda". E poi ancora tutte le aziende che hanno preso parte alla tre giorni, la Croce Rossa Italiana, la sezione veterinaria dell'Asp di Caltanissetta con i medici Filippo Sciara e Antonino Ippolito. Nell'elenco dei ringraziamenti da parte del primo cittadino ci sono anche gli Operai del Comune: Squadra Manutenzione (Giannicola Ognibene e la sua squadra) e Squadra Illuminazione (Michele Frangiamore e la sua squadra) Squadra Vigili Urbani (Attilio Frangiamore e la sua squadra), Squadra Igiene Urbana e Operatori del servizio civico coordinati dall'azione di Luigi Baldi; i signori Lo Manto, proprietari dei terreni che sono stati utilizzati per l'esposizione degli animali; Michele e Salvatore Spoto per il supporto logistico e poi i volontari Gian Vincenzo Genco, Federico Sorce, Gianni Falzone, i fratelli Ippolito, l'impresa edile Eredi Marotta e Nicastro Calogero, Impresa edile Buttaci fabrizio, Impresa Edile Misuraca Calogero, Impresa Edile Celso, Impresa edile Ricciardi Ivan, l'ing. Ezio Barcellona, Carrubba Nicola, Antonino Lanzalaco, Schifano Chiara, Noto Benedetta, Desirè Vetrano, Anna Rita e Monica Piazza, Castiglione Salvatore, Catania Maria Rita, Dilena Attilio e Sara, Matteo Castiglione .

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare