Attualita 92

Mussomeli, transizione digitale: finanziato un nuovo progetto per snellire la burocrazia

L’obiettivo è quello di implementare i servizi digitali resi ai cittadini

Redazione

06 Settembre 2022 15:17 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/mussomeli-transizione-digitale-finanziato-un-nuovo-progetto-per-snellire-la-burocrazia Copia Link Condividi Notizia

"Sono estremamente soddisfatto per l’ulteriore finanziamento ottenuto dalla nostra amministrazione

Comunale". E' quanto afferma in una nota, il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catannia. "Nelle scorse ore abbiamo infatti ricevuto comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale dell’avvenuto finanziamento al Comune di Mussomeli di un ulteriore progetto presentato lo scorso mese di aprile nell’ambito PNRR, il cui importo ammonta a 122 mila euro circa. L’obiettivo è quello di implementare i servizi digitali al servizio del cittadino in modo da rende maggiormente fruibili, anche da remoto, i servizi comunali".



"Sono estremamente soddisfatto per l'ulteriore finanziamento ottenuto dalla nostra amministrazione

Comunale". E' quanto afferma in una nota, il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catannia. "Nelle scorse ore abbiamo infatti ricevuto comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale dell'avvenuto finanziamento al Comune di Mussomeli di un ulteriore progetto presentato lo scorso mese di aprile nell'ambito PNRR, il cui importo ammonta a 122 mila euro circa. L'obiettivo è quello di implementare i servizi digitali al servizio del cittadino in modo da rende maggiormente fruibili, anche da remoto, i servizi comunali".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare