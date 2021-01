Cronaca 1180

Mussomeli, risultata positiva al Covid-19 si reca al supermercato subito dopo: denunciata dai carabinieri

A scoprire dove si trovava la stessa dottoressa che l'aveva sottoposta a test rapido che l'ha richiamata per avere alcuni dati

Rita Cinardi

05 Gennaio 2021 20:23

Si era presentata questa mattina all’Usca perché si sentiva poco bene e, una volta risultata positiva al test rapido, una donna di Mussomeli era stata invitata dal medico a tornare a casa per osservare la quarantena. La donna però, prima di rientrare a casa ha fatto tappa al supermercato. A scoprire dove si trovava la stessa dottoressa che l'aveva sottoposta a test rapido che l'ha richiamata per avere alcuni dati. Quando il medico dell'Usca ha sentito degli strani rumori all’altro capo del telefono ha chiesto alla donna dove si trovasse. A quel punto la sessantenne ha ammesso di trovarsi al supermercato e così il medico ha subito contattato i carabinieri. La donna, raggiunta dai militari dell’Arma, è stata denunciata per violazione dell’obbligo di isolamento domiciliare e sanzionata.

