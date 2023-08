Mussomeli, per il reparto di Pediatria chiuso da 10 anni l'Asp di Caltanissetta assume due nuovi medici

Cronaca 443

Mussomeli, per il reparto di Pediatria chiuso da 10 anni l'Asp di Caltanissetta assume due nuovi medici

Con l'assunzione del personale potrà ripartire l'attività ospedaliera

Redazione

02 Agosto 2023 12:10 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/mussomeli-per-il-reparto-di-pediatria-chiuso-da-10-anni-lasp-di-caltanissetta-assume-due-nuovi-medici Copia Link Condividi Notizia

Dopo 10 anni di chiusura forzata perché non si trovavano medici, potrebbe presto riaprire il reparto di Pediatria dell’ospedale Immacolata Longo di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, grazie all’arrivo di due specialisti dall’argentina. L’Asp di Caltanissetta ha proceduto a deliberare le nuove assunzioni e solo nel momento in cui i medici saranno contrattualizzati il reparto potrà aprire dopo la chiusura forzata avvenuta dieci anni fa. Con l’arrivo dei medici argentini all’ospedale del cuore del Vallone è potuta ripartire l’attività chirurgica ed ortopedica, ora nuovi rinforzi nella struttura ospedaliera dopo che diversi specialisti si sono spostati dal sud America nel cuore della Sicilia.



Dopo 10 anni di chiusura forzata perché non si trovavano medici, potrebbe presto riaprire il reparto di Pediatria dell'ospedale Immacolata Longo di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, grazie all'arrivo di due specialisti dall'argentina. L'Asp di Caltanissetta ha proceduto a deliberare le nuove assunzioni e solo nel momento in cui i medici saranno contrattualizzati il reparto potrà aprire dopo la chiusura forzata avvenuta dieci anni fa. Con l'arrivo dei medici argentini all'ospedale del cuore del Vallone è potuta ripartire l'attività chirurgica ed ortopedica, ora nuovi rinforzi nella struttura ospedaliera dopo che diversi specialisti si sono spostati dal sud America nel cuore della Sicilia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare