Mussomeli, ospedale Longo: il reparto di Lungodegenza è tornato ad essere operativo

Il sindaco Giuseppe Catania ringrazia il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone

"Esprimo soddisfazione per la riapertura nella giornata di oggi del Reparto di Lungodegenza dell’Ospedale M.I. Longo. Era una delle richieste che, come amministrazione comunale, avevamo avanzato alla Direzione Strategica dell’ASP di Caltanissetta. Ringrazio dunque il Direttore Generale dell’ASP, Alessandro Caltagirone, che ha mantenuto fede all’impegno che aveva assunto con noi e approfitto dell’occasione anche per rinnovargli i miei personali auguri per il rinnovo dell’incarico di Direttore Generale fino al 31.12.2022". E' quanto afferma in una nota il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania. "Il reparto di lungodegenza ospiterà otto posti letto e va a potenziare l’offerta sanitaria del nostro Ospedale. Abbiamo, tuttavia, ancora molto lavoro da compiere per garantire il pieno rilancio della nostra Struttura Ospedaliera. In tale senso dunque auspichiamo la conclusione, in tempi brevi, delle procedure di selezione e reclutamento dei medici specialisti che hanno già presentato la propria candidatura per venire a lavorare presso l’Ospedale Longo a seguito del bando di reclutamento localizzato pubblicato nelle settimane scorse da parte dell’ASP di Caltanissetta. Auguro buon servizio a tutto il personale sanitario impegnato nella conduzione del reparto di lungodegenza".



