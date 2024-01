Politica 155

Mussomeli, manutenzione straordinaria ai riscaldamenti della scuola "Leonardo da Vinci"

Il guasto ha impedito che un'ala dell'istituto venisse riscaldata, ora il ritorno in classe sarà diverso

Redazione

05 Gennaio 2024 12:17 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/mussomeli-manutenzione-straordinaria-ai-riscaldamenti-della-scuola-leonardo-da-vinci Copia Link Condividi Notizia

Approfittando delle vacanze natalizie sono stati completati i lavori di sostituzione della tubazione dell’impianto di riscaldamento di una ala della scuola statale "Leonardo da Vinci". Il guasto registrato alle tubazioni ormai vetuste aveva di fatto compromesso la funzionalità dell’impianto di riscaldamento su un’ala del plesso scolastico impedendo dunque l’accensione dei riscaldamenti con evidenti disagi per gli studenti e il personale scolastico.

Dopo aver effettuato il sopralluogo, insieme all’assessore Jessica Valenza, il sindaco Giuseppe Catania comunica che l'impianto è tornato ad essere perfettamente funzionante e i ragazzi potranno tornare a seguire le lezioni didattiche in un ambiente perfettamente riscaldato. "Ringrazio l'ufficio Tecnico comunale e la ditta per la celerità. Ringrazio i nostri giovani studenti - dice Catania - e le famiglie per avere atteso, con pazienza, le vacanze natalizie ma era importante fare i lavori in totale sicurezza. Ringrazio la Dirigente Scolastica e il corpo docenti per la loro sempre pronta disponibilità. Adesso tocca a voi ragazzi: studiate e investite sul vostro futuro".



Approfittando delle vacanze natalizie sono stati completati i lavori di sostituzione della tubazione dell'impianto di riscaldamento di una ala della scuola statale "Leonardo da Vinci". Il guasto registrato alle tubazioni ormai vetuste aveva di fatto compromesso la funzionalità dell'impianto di riscaldamento su un'ala del plesso scolastico impedendo dunque l'accensione dei riscaldamenti con evidenti disagi per gli studenti e il personale scolastico. Dopo aver effettuato il sopralluogo, insieme all'assessore Jessica Valenza, il sindaco Giuseppe Catania comunica che l'impianto è tornato ad essere perfettamente funzionante e i ragazzi potranno tornare a seguire le lezioni didattiche in un ambiente perfettamente riscaldato. "Ringrazio l'ufficio Tecnico comunale e la ditta per la celerità. Ringrazio i nostri giovani studenti - dice Catania - e le famiglie per avere atteso, con pazienza, le vacanze natalizie ma era importante fare i lavori in totale sicurezza. Ringrazio la Dirigente Scolastica e il corpo docenti per la loro sempre pronta disponibilità. Adesso tocca a voi ragazzi: studiate e investite sul vostro futuro".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare