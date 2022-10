Politica 234

Mussomeli, il sindaco Giuseppe Catania chiede la revoca immediata della sospensione del reparto di Oculistica

Il neodeputato di Fratelli d'Italia fa sapere che invierà alla direzione una nota per chiedere la rimozione immediata del dottore Trobia

Redazione

Nelle scorse ore sono stato messo a conoscenza da parte di alcune organizzazioni sindacali e da parte di alcuni operatori sanitari dell'Ospedale di Mussomeli di una nota, a firma unica del direttore di Presidio Dott. TROBIA, che dispone la sospensione del servizio oculistica. Trovo estremamente grave una nota con questi contenuti (nel merito e nel metodo) e per questo, già ieri, ho preso contatti con il direttore generale Alessandro Caltagirone chiedendo l'immediato ririto del provvedimento di sospensione. Non solo, già domani mattina inoltrerò una nota formale all'indirizzo della direzione e strategica dell ASP di Caltanissetta per la rimozione immediata del dott. TROBIA.

A mio avviso la sua totale assenza fisica dal M.I. Longo e provvedimenti come questo lanciano un messaggio poco tranquillizzante ai pazienti e agli operatori sanitari. Sembra quasi che il dott. TROBIA voglia agire il ruolo di commissario liquidatore anziché quello di Direttore di Presidio. Per tale motivo ho chiesto al DG Alessandro Caltagirone, che ha dato la sua disponibilità, un incontro urgente in presenza presso la nostra struttura ospedaliera.

Il Sindaco

On.le Giuseppe Catania



