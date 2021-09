Attualita 214

Mussomeli, il mercato settimanale cambia sede: si svolgerà all'interno del piazzale Mongibello

La decisione è stata adottata dall'amministrazione comunale su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico

21 Settembre 2021 15:58

"Da oggi, a Mussomeli, si da corso alla piena attuazione del riassetto organizzativo del mercato settimanale". E' quanto sottolinea in una nota il sindaco Giuseppe Catania. "Di fatto, viene data esecuzione al piano di riorganizzazione del mercato portato avanti dalla mia Giunta Comunale su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico Michele Spoto ed approvato – all’unanimità – dal consiglio comunale. Un piano che prevede la rideterminazione dei posteggi relativi al mercato settimanale, con conseguente spostamento dello stesso mercato all’interno del piazzale Mongibello.

In particolare, l’area destinata al suddetto mercato settimanale – precisamente il tratto ricadente nel Viale Peppe Sorce – risulta interessata da un’alta concentrazione di servizi pubblici, quali scuole, distaccamento dei Vigili del Fuoco, nonché da un intenso traffico sia veicolare che pedonale.

Da oggi, si è ritenuto opportuno - prosegue il sindaco - procedere al trasferimento, per motivi di sicurezza e pubblico interesse, di parte dello stesso all’interno del Piazzale Mongibello, in maniera da rendere libero e percorribile dal traffico veicolare e pedonale il Viale Peppe Sorce.

Tale spostamento all’interno del piazzale avrà delle ricadute positive: • libererà una importante via di fuga (Viale Peppe Sorce) al servizio dei mezzi di soccorso (autombulanze, vigili di fuoco); • libererà le vie di accesso all’Istituto Scolastico Padre Puglisi per la sicurezza dei nostri bambini che la frequentano;

• consentirà di avere maggiori spazi in cui posteggiare in occasione della stessa giornata mercatale evitando così ingorghi in via Palermo e nelle vie circostanti al mercato; • concentrerà tutte le attività degli ambulanti in un unico spazio garantendo un maggiore ordine.

Ringrazio l'assessore Michele Spoto per il suo impegno e rngrazio per l’importante collaborazione l’ufficio SUAP, ed il comando dei vigili urbani. Ringrazio anche i mercatisti che operano nel nostro comune con i quali, in un apposito incontro, ci siamo confrontati con grande spirito di collaborazione. A loro va la mia riconoscenza per il senso di responsabilità dimostrato.Esprimo, dunque, grande soddisfazione per avere dato attuazione ad un progetto di razionalizzazione degli spazi pubblici, dopo circa 20 anni di vani tentativi".



