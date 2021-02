Attualita 178

Mussomeli, il Comune acquista giochi per i bimbi. Il sindaco: "Investiamo sul loro sorriso"

L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Catania, in periodo di pandemia, ha fatto un regalo ai bambini

Redazione

06 Febbraio 2021 21:46

"Siamo felici di aver scelto, come amministrazione, di investire - in tempi di pandemia - sui giochi per i nostri bambini. Abbiamo investito alcune migliaia di euro per l'acquisto di diversi giochi che sfideranno la voglia di giocare dei nostri bimbi". E' quanto afferma in una nota il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania. "Giocare a quella età significa imparare a socializzare, condividere e crescere e sono certo che i nostri bimbi saranno ancora più felici di andare all'asilo anche per la possibilità che avranno di divertirsi ancora di più.

Un grazie ai due speciali volontari e ai miei assessori per l'opera di montaggio fatto dedicando il loro tempo in questo pomeriggio di sabato".



