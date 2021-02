Attualita 210

Mussomeli, il comandante della Legione carabinieri Sicilia in visita al castello Manfredonico

Ad accogliere il Generale Rosario Castello, c'erano i vertici dell'arma del territorio ed il sindaco Giuseppe Catania

Redazione

05 Febbraio 2021 08:14

Ieri il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Brigata Rosario Castello è giunto a Mussomeli in visita alla locale Compagnia Carabinieri. Il Generale, accompagnato dal Comandante Provinciale di Caltanissetta, Colonnello Baldassare Daidone, è stato accolto dal Comandante della Compagnia, Capitano Giuseppe Tomaselli. Terminate le attività istituzionali ed il colloquio con i Comandanti delle Stazioni Carabinieri convenuti dai comuni del Vallone, l’alto ufficiale è stato accompagnato a visitare il castello Manfredonico, simbolo della nostra comunità.

Sul piazzale antistante il maniero gotico-normanno l’assessore Seby Lo Conte e la Presidente dell’associazione “Beni Culturali Sicilia”, dott.ssa Rita La Monica, hanno fatto gli onori di casa, guidando il Generale nella visita, illustrandogli origini, storia e pregio architettonico del più importante monumento del Vallone. Al termine della visita il Generale Castello, nell’incontrare il nostro sindaco Giuseppe Catania, ha manifestato la propria ammirazione per la bellezza di un bene culturale così imponente dal punto di vista storico-politico ed architettonico. Durante il colloquio con il sindaco il Generale ha sottolineato la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alla comunità locale e a quelle dell’intero Vallone. Nel ringraziarlo per le espressioni di apprezzamento e di vicinanza, il nostro Sindaco ha rinnovato al Generale Castello l’invito a tornare a Mussomeli in altre occasioni per visitare e conoscere anche le chiese, i palazzi del nostro territorio, oltreché le tradizioni dei nostri concittadini.



