"Mussomeli Game Contest", tra gli ospiti anche l’attore internazionale Vincent Riotta

Si apre una nuova settimana in compagnia di Mussomeli Game Contest e dei suoi curiosi e divertenti quiz sulla cosiddetta capitale del Vallone

Redazione

18 Gennaio 2021 15:44

Anche questa settimana tante entusiasmanti sfide con i Global Quiz e il Live Quiz su Mussomeli. Tante domande e curiosità per i concorrenti che si sfideranno a colpi di cultura mussomelese.Si apre una nuova settimana in compagnia di Mussomeli Game Contest e dei suoi curiosi e divertenti quiz sulla città di Mussomeli. Saranno, come sempre, la cultura, lo sport, l’arte, i paesaggi e la gastronomia gli argomenti delle domande a cui dovranno rispondere i concorrenti per scalare la classifica e aggiudicarsi i premi in palio.

Come di consueto il giovedì è “Live Quiz”. Dalle h. 20:30, in diretta streaming sull’app Wicontest, i players potranno partecipare e sfidarsi. Insieme alla conduttrice Laura Gambino ci sarà l’apprezzato attore internazionale Vincent Riotta e si potra’ chattare con lui.

In palio per i tre più veloci e bravi players i “Food Box” di Eccellenze Don Vito.

Il premio settimanale, che andrà al concorrente con il punteggio migliore tra sfide live e quotidiane, è invece un “set oli extra vergine di oliva” e un corso base online di degustazione sensoriale di Cuimani, del valore di € 100,00.

La FINALISSIMA è fissata al 31 gennaio e per accedere basta partecipare ad almeno un Live Quiz e classificarsi tra i primi 30 players.

Il “VINCITORE ASSOLUTO” del Contest potrà godere di un soggiorno per 2 notti in camera doppia a Mussomeli! Un premio molto ambito soprattutto a chi non ha mai visitato il bel borgo siciliano e che attraverso il GameContest avrà modo di scoprire questa terra meravigliosa

E’ ancora possibile partecipare al gioco. Basta scaricare l’app Wicontest sul proprio dispositivo mobile, registrarsi, accedere alla sezione “Scopri Italia” e selezionare “Mussomeli Game Contest”.





