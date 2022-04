Politica 86

Mussomeli, finanziato il progetto sull'illuminazione artistica del Castello Manfredonico Chiaramontano

Il sindaco Giuseppe Catania ha ringraziato l'ufficio tecnico e la Soprintendente ai beni culturali

Redazione

06 Aprile 2022 09:16 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/mussomeli-finanziato-il-progetto-sullilluminazione-artistica-del-castello-manfredonico-chiaramontano- Copia Link Condividi Notizia

Anche questo lo abbiamo portato a casa!!! Finanziato il nuovo progetto sull’illuminazione artistica del Castello Manfredonico Chiaramontano di Mussomeli per un importo di 100 mila euro. Questo ulteriore ed importante finanziamento che ha l ‘obiettivo di valorizzare il nostro meraviglioso castello. Un ringraziamento al presidente della Regione Siciliana, al nostro ufficio tecnico con a capo l’ing. Carmelo Alba e al Soprintendente ai beni Culturali di Caltanissetta, Arch. Daniela Vullo per la celerità e il supporto fornito. Lavoriamo senza risparmiarci per migliorare il nostro comune !!!

Il Sindaco

Giuseppe Catania



Anche questo lo abbiamo portato a casa!!! Finanziato il nuovo progetto sull'illuminazione artistica del Castello Manfredonico Chiaramontano di Mussomeli per un importo di 100 mila euro. Questo ulteriore ed importante finanziamento che ha l ?obiettivo di valorizzare il nostro meraviglioso castello. Un ringraziamento al presidente della Regione Siciliana, al nostro ufficio tecnico con a capo l'ing. Carmelo Alba e al Soprintendente ai beni Culturali di Caltanissetta, Arch. Daniela Vullo per la celerità e il supporto fornito. Lavoriamo senza risparmiarci per migliorare il nostro comune !!!

Il Sindaco

Giuseppe Catania

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare