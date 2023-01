Attualita 135

Mussomeli, finanziata con i fondi del Pnrr la messa in sicurezza del santuario della Madonna delle Vanelle

Il decreto da parte del Ministero della cultura, direzione generale sicurezza del patrimonio culturale

Redazione

Questa mattina il comune di Mussomeli ha ricevuto ufficialmente il decreto di finanziamento per 340 mila euro destinati al santuario della Madonna delle Vanelle. Dunque, un altro finanziamento ottenuto dalla amministrazione Catania con i fondi del Pnrr. Il finanziamento è stato riconosciuto al Comune di Mussomeli da parte del Ministero della Cultura - Direzione Generale sicurezza del patrimonio culturale ed è finalizzato alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza del Santuario della Madonna delle Vanelle. Nei giorni scorsi abbiamo già fatto un primo sopralluogo presso la struttura per iniziare a programmare la tempistica ed il dettaglio degli interventi. Un’altra buona notizia per l’ammodernamento della nostra area urbana e delle infrastrutture in esso presenti.



