Attualita 132

Festa in grande a Mussomeli, si brinda all'elezione all'Ars del sindaco: spumante e torta da 25 chili

Il primo cittadino del Nisseno ha già chiarito che manterrà il suo posto per guidare Mussomeli

Redazione

Una festa in grande, quella organizzata per l'elezione all'Ars a Mussomeli in onore del sindaco Giuseppe Catania, onorevole neoeletto all'assemblea regionale siciliana.Tantissimi amici, elettori, colleghi sindaci, tutti attorno ad una megatorta da 25 chili: a destra il simbolo della Trinacria, al centro una foto del manifesto elettorale di Catania con un grande "grazie", e a sinistra il simbolo dell'Ars. Il primo cittadino del Nisseno ha già chiarito che manterrà il suo posto per guidare Mussomeli verso una nuova primavera di rinascita.

Fra i presenti alla festa, che si è tenuta nella palestra comunale, anche i sindaci di Acquaviva Platani, Milena e Marianopoli, e delegazioni di Vallelunga Pratameno, Villalba. Il neo deputato ha ringraziato tutti i suoi elettori, anche tre amici speciali che non ci sono più: Totuccio Alessi, Elio Di Salvo e Mimmo Zambito. Catania ha sottolineato quanto lavoro spetta a lui, ma non solo: tutta la Sicilia sarà impegnata a combattere dure sfide per il presente e per il futuro.(Gds.it)



