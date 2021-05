Attualita 381

Mussomeli, entra in funzione lo street control: elevate già diverse sanzioni

Ad annunciarlo è il sindaco Giuseppe Catania che invita gli automobilisti al rispetto del codice della strada

Redazione

25 Maggio 2021 17:19

Il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania, comunica che da qualche giorno a Mussomeli è in funzione lo #Street Control. Lo strumento è utile per educare gli automobilisti al rispetto del codice del strada ed è uno strumento efficace per la sicurezza stradale sul territorio comunale. Dalla sua messa in funzione a Mussomeli sono state emesse decine di contravvenzioni per divieto di sosta, all'indirizzo di automobilisti indisciplinati. Il sindaco invita quindi gli automobilisti a rispettare il codice della strada sia come dovere etico nei confronti dei cittadini e sia per evitare di subire sanzioni economiche. Verranno sanzionate, grazie all’uso delle telecamere WiFi le auto in doppia fila, nei pressi di cassonetti, strisce pedonali, marciapiedi, divieti di fermata e di sosta, corsie preferenziali.



