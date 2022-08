Attualita 108

Mussomeli: dall'1 al 4 Settembre, quattro giornate dedicate all'Antica fiera del Castello

Quattro giornate dedicate all’antica fiera del bestiame, tante manifestazioni e momenti di svago

Redazione

MUSSOMELI - Da giovedì 1 Settembre fino a domenica 4, si svolgerà a Mussomeli un evento fieristico di richiamo del settore agricolo.

La secolare manifestazione “Antica Fiera del Castello”, giunta quest’anno alla 110ª edizione (una delle più antiche fiere del bestiame in Sicilia) è un evento che si svolge nel Comune di Mussomeli con cadenza annuale. Avrà luogo nell’area rurale ai piedi del Castello, in concomitanza con la Festa della Madonna del Castello e delle celebrazioni castellane, inserite, a ben ragione, tra le manifestazioni di grande richiamo turistico.

L’evento sarà riservato, al settore zootecnico con la presenza di imprenditori agricoli ed allevatori di tutta la Sicilia, che parteciperanno ai momenti tecnico-scientifici previsti, all’esposizione dei capi ed al concorso per la selezione delle razze ovine. Saranno, altresì presenti, gli espositori di mezzi ed attrezzature agricole e diverse aziende rappresentati le eccellenze agro-alimentari e gastronomiche del territorio.

Un plauso all’amministrazione Catania, che di anno in anno ha fortemente creduto a questa manifestazione e che quest’anno, grazie ad un progetto promosso dalla Regione Siciliana - Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, darà l’opportunità di promuovere e valorizzare al meglio i prodotti tipici Siciliani.

Si ringrazia inoltre per la realizzazione dell’evento l’associazione Antica fiera del Castello, la Pro Loco di Mussomeli e tutti gli agricoltori ed allevatori che volontariamente contribuiscono alla buona riuscita della manifestazione. Questa antica fiera, ad oggi, è certamente una delle più importanti fiere siciliane legate alla zootecnia.

Non mancheranno i momenti di svago con la degustazione di prodotti tipici regionali, l’evento “Castello animato” con giocolieri, musici, sbandieratori e figuranti, una mostra fotografica dell’antica fiera e uno spazio ludico per i bambini a contatto con gli animali, uno spettacolo artistico e la musica del dj Daniele Tulumello con vox Flavio Modica e uno Show Cooking con prodotti tipici regionali.



Diversi sono i motivi che spingono gli organizzatori a realizzare la fiera anche quest’anno:

- la fiera è occasione di promozione e crescita delle imprese,

- valorizzazione delle eccellenze agroalimentari Siciliane

- la fiera è una significativa attività in grado di concorrere allo sviluppo economico del territorio comunale ed anche di quello provinciale;

- la fiera è occasione per l’integrazione fra i luoghi di produzione economica e culturale;

- la fiera valorizza le risorse endogene del territorio, promuovendone anche una fruizione turistica.

Per Informazioni e per scaricare il Programma è possibile collegarsi al sito: www.anticafieradelcastello.it



Social: www.facebook.com/anticafieradelcastellodimussomeli/



