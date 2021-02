Attualita 84

Mussomeli, contrada San Germano: al via i lavori per l'installazione della pubblica illuminazione

Il sindaco Giuseppe Catania spiega che si tratta di un interventi che i residenti della zona attendevano da 15 anni

Redazione

13 Febbraio 2021 16:20

Al via in contrada San Germano, a Mussomeli, i lavori di ampliamento della pubblica illuminazione.Si tratta di una zona in via di espansione. "Ieri mattina - afferma il sindaco Giuseppe Catania - sono iniziati i lavori per le palificazioni e l'installazione dell'impianto. Intervento atteso da almeno 15 anni dai cittadini residenti in quella zona. In due fasi successive, l'intera zona sarà servita dalla pubblica illuminazione. La mia idea di politica consiste nel realizzare ciò che si è promesso in campagna elettorale e nel programma presentato ai cittadini".



