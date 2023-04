Attualita 143

Mussomeli, Caltaqua avvia i lavori sulla rete idrica per ridurre le perdite

Gli interventi più rilevanti sono previste nelle vie Palermo e Quasimodo

Redazione

Sono entrati nel vivo a Mussomeli i lavori relativi all’intervento (ID 126a/300) “Riparazioni perdite e sostituzione tratti di reti idriche vetuste a seguito delle risultanze della ricerca perdite”. Il cantiere è già pienamente operativo e si prevede che i lavori verranno completati entro il mese di maggio. Le vie interessate sono diverse. Tra queste la via Palermo e la via Quasimodo sono quelle interessate dagli interventi di maggior rilievo. Al momento sono in corso lavori di scavo che, inevitabilmente, interferiscono con la fluidità del traffico veicolare.

Caltaqua-Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, sta mettendo in atto ogni utile accorgimento per ridurre al minimo gli eventuali disagi. L’intervento in questione rientra nel più ampio programma (ID 300) relativo ai “Lavori di digitalizzazione, distrettualizzazione, controllo delle pressioni in rete, monitoraggio dei parametri di qualità dell’acqua, implementazione di sistemi di automazione e telecontrollo finalizzati alla riduzione delle perdite in 22 comuni dell’ATO di Caltanissetta da realizzarsi per il periodo 2022-2023”.



