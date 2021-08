Mussomeli, al via l'Antica Fiera del Castello tra bestiame e prodotti tipici del territorio

La 109 edizione dell'Antica Fiera del Castello, quest'anno si svolgerà da domani, martedì 31 agosto a giovedi 2 settembre, nel pieno rispetto delle regole di contingentamento e dei protocolli Anticovid. Oltre alla #esposizione degli ovini e dei bovini sono previsti altri eventi di grande valore sul piano tecnico, scientifico e commerciale. In particolare: Martedi 31 agosto, alle 17.30, si svolgerà il #seminario informativo: "Di sana pianta-Vantaggi dei prodotti a km zero" e successiva #degustazione dei prodotti del territorio. Mercoledi 1 settembre, alle 18.00, si svolgerà il #workshop "Chiusura della filiera e prodotti trasformati di carne ovina a km zero" e successivo #showcooking con prodotti a base di carne ovina. Giovedi 2 settembre, alle 17.30, si svolgerà il #workshop "Benessere degli animali da allevamento in Sicilia" e successiva #degustazione di prodotti a km zero. Inoltre, mercoledi 1 settembre, è previsto un evento estremamente importante per il settore zootecnico che riguarda il #concorso per il miglioramento delle razze ovine autoctone, utile a dare più valore, anche economico, agli ovini ed alle aziende presenti nel nostro territorio. Gli eventi sono organizzati dal Comune di Mussomeli con la collaborazione operativa dell'Associazione Antica Fiera del Castello ed il supporto dell'Associazione Proloco.Ne dà notizia il sindaco Giuseppe Catania.