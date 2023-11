Cronaca 637

Mussomeli, 49enne sorpreso dal Wwf mentre appiccava incendi alla vegetazione: denunciato dai carabinieri

L'uomo, un agricoltore della zona, è stato sorpreso lungo la sp38 Mussomeli-Caltanissetta

Rita Cinardi

03 Novembre 2023 12:14 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/mussomeli-49enne-sorpreso-dal-wwf-mentre-appiccava-incendi-alla-vegetazione-denunciato-dai-carabinieri Copia Link Condividi Notizia

Un uomo di 49 anni è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri, per il reato di incendio boschivo, dopo essere stato sorpreso dai volontari del Wwf mentre appiccava il fuoco alla vegetazione. E' successo mercoledì pomeriggio a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. L'uomo, un agricoltore della zona, è stato sorpreso lungo la sp38 (Mussomeli-Caltanissetta), nelle vicinanze del bivio “Torretta”, in un’area demaniale a ridosso del fiume “Salito”, mentre appicava incendi in diversi punti dando alle fiamme la vegetazione, costituita per lo più da macchia mediterranea. L'accendino a gas utilizzato per appiccare i roghi è stato sequestrato. I Carabinieri sono intervenuti sul posto a seguito di segnalazione di alcune guardie Wwf.



Un uomo di 49 anni è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri, per il reato di incendio boschivo, dopo essere stato sorpreso dai volontari del Wwf mentre appiccava il fuoco alla vegetazione. E' successo mercoledì pomeriggio a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. L'uomo, un agricoltore della zona, è stato sorpreso lungo la sp38 (Mussomeli-Caltanissetta), nelle vicinanze del bivio "Torretta", in un'area demaniale a ridosso del fiume "Salito", mentre appicava incendi in diversi punti dando alle fiamme la vegetazione, costituita per lo più da macchia mediterranea. L'accendino a gas utilizzato per appiccare i roghi è stato sequestrato. I Carabinieri sono intervenuti sul posto a seguito di segnalazione di alcune guardie Wwf.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare