In uscita "Tu Vas Nier", il nuovo singolo dell'artista nissena Cristina Gangi in arte Ghanji

Sempre più rampante la talentuosa artista nissena ha dato un sostanziale impulso alla sua produzione

“Tu Vas Nier” il nuovo singolo di Cristina Gangi in arte Ghanji è disponibile da venerdì 8 luglio su tutti i digital stores. Sempre più rampante la talentuosa artista nissena ha dato un sostanziale impulso alla sua produzione e crescita artistica. Il brano è una coinvolgente hit estiva dal ritmo Pop/Funky, scritto da Cristina Gangi e arrangiato da Fabio Verardo. Distribuito da Ingroovs di Universal Music Group e realizzato dall’etichetta The Lab Music Factory.

Ghanji, a brevissimo, sarà impegnata in uno dei festival più esclusivi dell’estate, il Summer Day Music che si svolgerà nel Lazio, a Terracina, a fine luglio. La cantante sottolinea: “Sono felice di avere avuto questa possibilità, di poter partecipare a questa meravigliosa esperienza del Summer Day. Ringrazio il mio produttore Franco Iannizzi e il mio discografico Marco Mori per l’attenzione con la quale stanno seguendo il progetto Ghanji e la mia carriera artistica. Senza dimenticare l’apporto di Radio Rossa ed Ernesto Trapanese. A settembre saremo alla finale di Sanremo Rock e avrò uno staff e una band davvero fortissima che mi seguirà in questa avventura al teatro Ariston. Abbiamo finito di girare il video clip di “Tu vas nier” a Caltanissetta e ringrazio il Teatro Rosso di San Secondo per averci ospitato. Il video è stato realizzato dal videomaker Alan Marotta ed a breve sarà distribuito sulle piattaforme digitali e disponibile su YouTube. Il ringraziamento lo estendo anche al fotografo Ettore Maria Garozzo ed al Graphic Orlando Mariani”.



