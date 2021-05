Musica e spettacoli a Caltanissetta per gli studenti della don Milani: in scena "Note di fiaba"

Musica e spettacoli a Caltanissetta per gli studenti della don Milani: in scena "Note di fiaba"

Lo spettacolo rientra nell'ambito delle iniziative promosse nell'ambito del Bilancio Partecipativo

28 Maggio 2021 18:27

Oggi 28 maggio 2021, gli alunni delle classi terze, delle classi prime E ed F e della classe seconda F, hanno assistito nell’aula teatro del plesso G. Rodari ai due spettacoli proposti dal Comune di Caltanissetta, “Assessorato alla Cultura”, nell’ambito delle iniziative promosse nel Bilancio Partecipativo del 2019.Il dirigente dell’Istituto Comprensivo Don L. Milani, Professor Antonio Diblio ha introdotto al piccolo pubblico la rappresentazione-concerto in cui la tecnologia affianca la tradizione senza mai sostituirla.

I musicisti e gli attori, che fanno capo all’ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA RITMAMENTE ONLUS”, hanno messo in scena un coinvolgente spettacolo che ha lasciato a bocca aperta le alunne, gli alunni e le insegnanti. Il progetto “NOTE DI FIABA” è stato ideato e prodotto dal dottor Danilo Lapadura, Presidente dell’associazione Ritmamente onlus di Caltanissetta, e ha visto impegnate, in un’esperienza sinergica, 26 persone tra musicisti, attori, tecnici e fotografi. Gli artisti dell’Associazione Ritmamente hanno il vanto di essere sempre al passo con i tempi offrendo al proprio pubblico ampi spunti di riflessione e di crescita.

L’evento ha rappresentato un’occasione per scoprire e ri..scoprire i suoni dei principali strumenti musicali, acustici ed elettrici attraverso l’esecuzione delle colonne sonore delle fiabe di Walt Disney. Il linguaggio delle fiabe senza tempo, unito all’esibizione dei musicisti e degli attori, ha portato i bambini in un mondo fantastico, oltrepassando il confine tra il sogno e realtà. Il giovane pubblico si è fatto coccolare dal dolce suono del pianoforte e del violino, poi è stato coinvolto dai crescenti suoni delle chitarre e dei bassi per essere, infine, trascinato dall’energia delle percussioni, luci ed effetti speciali hanno contribuito a creare un’atmosfera proprio … fiabesca.

Alla fine della manifestazione il vicario Antonello Ficicchia ha ringraziato i musicisti e gli attori.Da non dimenticare l’illuminazione architetturale, che ieri sera ha messo in risalto la facciata del plesso G. Rodari attirando l’attenzione degli abitanti del quartiere.La realizzazione dell’evento merita i ringraziamenti delle bambine e dei bambini dell’I.C. Don Milani al Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, all’Assessora Marcella Natale e a tutto lo staff dell’Associazione Ritmamente.



