Eventi 201

Musica e integrazione, al via a Caltanissetta la seconda edizione di Equo Music Day

La serata evento è promossa da cooperativa Sociale Etnos con il partenariato di SAI Sistema Accoglienza Integrazione e Libero Consorzio di Caltanissetta

Redazione

Mercoledì, 3 agosto, a partire dalle 20:30, presso Il Solito Posto in via Santo Spirito, 22, si svolgerà la seconda edizione di Equo Music Day – La musica che unisce popoli e culture, la serata evento promossa da Cooperativa Sociale Etnos con il partenariato di SAI Sistema Accoglienza Integrazione e Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Con ingresso libero sino a esaurimento posti, lo scopo della serata è favorire l’integrazione e la valorizzazione del territorio, unendo i popoli e le culture attraverso l’arte della musica.

Presentata da Alfonso Grillo e Roberto Gallà, la serata sarà all’insegna dello spettacolo, della musica live e del food e beverage; alla console del deejay ci sarà Giuseppe Burgio, mentre i guest live saranno: Cantina DéjàVu, Just Fun 80'S cover band, Magalì, Sesio, 67 Beat, Wale Nō. Per l’occasione il progetto sociale Equo Dress, che vede le donne vittime di violenza, ospiti nelle diverse strutture predisposte da Cooperativa Etnos, coinvolte in un percorso di riscatto sociale, economico e psicologico attraverso l’arte dell’upcycling nell’ambito della sartoria sociale, parteciperà all’evento sfilando con abiti personalizzati, creati apposta per la serata, che simboleggiano la rinascita attraverso la ricreazione di qualcosa destinato originariamente a essere buttato.



