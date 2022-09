Cronaca 1109

Parenti su tutte le furie dopo la morte di un loro familiare: danneggiata la statua della Madonna

E' successo all'ospedale Civico di Palermo dopo il decesso di un novantenne

Redazione

Momenti di tensione la scorsa notte nel reparto di Prima medicina dell’ospedale Civico di Palermo dopo la morte di un novantenne. Alcuni familiari del paziente hanno manifestato la loro rabbia distruggendo la statua della Madonna presente in sala e danneggiando alcune porte.«Un inferno», raccontano i presenti. Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia che hanno riportato la calma. Gli agenti hanno identificato nove persone sulla cui posizione sono in corso accertamenti.

La segreteria aziendale della Fials esprime «forte preoccupazione per l’escalation di atti di violenza che si sta registrando in ospedale, dove è ormai abitudine sfogare il proprio dolore contro gli operatori sanitari che altro non fanno che il proprio dovere». Come precisano dalla questura, però, nel caso specifico non sono stati aggrediti medici né personale sanitario. Il sindacato, in una nota chiede alle «istituzioni che vengano adottate misure urgenti per tutelare il personale prima che accada il peggio».(Gds.it)



