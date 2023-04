Cronaca 430

Muore neonata di 15 giorni: momenti di tensione all'ospedale Di Cristina di Palermo

Accertata la morte, è stata informata la procura per i minori e sono state avviate le indagini

Redazione

Tragedia a Palermo dove, questa mattina, è morta una bambina di appena 15 giorni. La neonata è stata trasportata presso l'ospedale Di Cristina dai propri familiari ma, una volta giunta in ospedale, la piccola era già deceduta. Una corsa contro il tempo da parte dei genitori che non è riuscita a salvargli la vita. Accertata la morte, è stata informata la procura per i minori e sono state avviate le indagini. Ci sarà da capire quando sia morta e cosa abbia provocato il decesso e se si sia trattato dell'ennesimo caso di "morte in culla". Comunicata ai familiari le notizia del decesso, fuori e all'interno della struttura sanitaria si sono registrati momenti di tensione e sono intervenute alcune pattuglie di polizia dell'Ufficio prevenzione generale.



