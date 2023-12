492

Muore dopo tre mesi di coma: era stato ricoverato al San'Elia di Caltanissetta

L'uomo Antonio Lupo di 37 anni è stato coinvolto lo scorso 6 ottobre in un incidente stradale a Favara

Redazione

28 Dicembre 2023 10:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/muore-dopo-tre-mesi-di-coma-era-stato-ricoverato-al-sanelia-di-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

«Dopo tre mesi il cuore di Antonio Lupo si è fermato. Non è facile per me dire qualcosa e dovergli dire addio perchè, come tutti sapete, era mio cugino». Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha annunciato così la morte dell'uomo di trentasette anni che era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale il 6 ottobre, in via Agrigento. Dopo tre mesi di coma le sue condizioni sono precipitate, fino al decesso.

«Abbiamo sperato a lungo potesse avvenire un miracolo che però, alla fine, non è arrivato - scrive il primo cittadino -. In attesa della data dei funerali preannuncio che sarà proclamato il lutto cittadino, come avvenuto in tutti i casi di tragiche morti come questa. Ciao cugino, ci mancherai».

Lupo era rimasto ferito in seguito allo scontro tra la sua Mini Cooper e una Smart. Le ferite riportare erano subito apparse gravissime, al punto che era stato necessario trasferirlo dal Sant'Elia di Caltanissetta: era stato ricoverato in un ospedale a Messina. Nonostante l'assiduo monitoraggio e le cure dei medici, le sue condizioni non sono mai migliorate. Il suo cuore ha smesso di battere. Decine i messaggi di cordoglio al post del sindaco, in tanti conoscevano la famiglia di Lupo: «Che dolore - scrivono - Antonio era un ragazzo d'oro, che destino crudele». «Condoglianze sindaco - si legge - sa che l'intera comunità è vicina alla famiglia e al vostro dolore».



«Dopo tre mesi il cuore di Antonio Lupo si è fermato. Non è facile per me dire qualcosa e dovergli dire addio perchè, come tutti sapete, era mio cugino». Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha annunciato così la morte dell'uomo di trentasette anni che era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale il 6 ottobre, in via Agrigento. Dopo tre mesi di coma le sue condizioni sono precipitate, fino al decesso. «Abbiamo sperato a lungo potesse avvenire un miracolo che però, alla fine, non è arrivato - scrive il primo cittadino -. In attesa della data dei funerali preannuncio che sarà proclamato il lutto cittadino, come avvenuto in tutti i casi di tragiche morti come questa. Ciao cugino, ci mancherai». Lupo era rimasto ferito in seguito allo scontro tra la sua Mini Cooper e una Smart. Le ferite riportare erano subito apparse gravissime, al punto che era stato necessario trasferirlo dal Sant'Elia di Caltanissetta: era stato ricoverato in un ospedale a Messina. Nonostante l'assiduo monitoraggio e le cure dei medici, le sue condizioni non sono mai migliorate. Il suo cuore ha smesso di battere. Decine i messaggi di cordoglio al post del sindaco, in tanti conoscevano la famiglia di Lupo: «Che dolore - scrivono - Antonio era un ragazzo d'oro, che destino crudele». «Condoglianze sindaco - si legge - sa che l'intera comunità è vicina alla famiglia e al vostro dolore».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare