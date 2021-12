Cronaca 305

Muore dopo intervento alle ovaie: al Papardo di Messina 16 indagati tra medici e infermieri

La donna è deceduta nel tragitto che stava percorrendo in auto con i familiari per tornare a casa

Redazione

Una donna di 61 anni, Maria Pia Castrovinci, è morta dopo un intervento chirurgico alle ovaie eseguito all'ospedale Papardo di Messina. La donna è deceduta nel tragitto che stava percorrendo in auto con i familiari per tornare a casa, all'altezza del casello autostradale di Villafranca. La sfortunata 61enne non è riuscita a raggiungere la propria abitazione a Sant'Agata di Militello. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto che ha sequestrato la salma della donna. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta e al termine dei primi accertamenti il sostituto procuratore ha iscritto nel registro degli indagati 16 sanitari, tra medici e infermieri dell'ospedale messinese che hanno seguito il caso e partecipato all'intervento chirurgico con l’ipotesi di reato d’omicidio colposo. Proseguono le indagini anche in base all'esecuzione dell'autopsia nel corso della quale sarebbero emersi nuovi particolari. Il legale della famiglia della donna ha nominato come perito di parte il medico legale.



