Cronaca 2639

Muore di crepacuore poche ore dopo il figlio: aveva assistito al suo decesso improvviso

Con le sue ultime forze è riuscito a chiamare sua madre che lo stava aspettando a casa, e ha dato immediatamente l’allarme

Redazione

07 Gennaio 2023 15:45 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/muore-di-crepacuore-poche-ore-dopo-il-figlio-aveva-assistito-al-suo-decesso-improvviso Copia Link Condividi Notizia

Doppia tragedia a Villafranca, in provincia di Massa Carrara, dove alla morte di un uomo di 45 anni è seguita anche quella di sua madre, 78 anni. Tutto è successo nella notte di giovedì: Matteo Veroni, questo il nome dell’uomo, stava tornando a casa dopo una cena con gli amici. Mentre saliva le scale, però, ha accusato un dolore al petto e si è accasciato a terra. Con le sue ultime forze è riuscito a chiamare sua madre, Franca Portascarta, che lo stava aspettando a casa, e ha dato immediatamente l’allarme. Secondo quanto ricostruisce La Nazione, il tempestivo arrivo del 118 e i tentativi di rianimarlo con il massaggio cardiaco si sono rivelati vani. L’uomo, così, si è spento davanti agli occhi della madre. La donna si era a quel punto ritirata in casa, dove era stata raggiunta da alcuni familiari che avevano provato a confortarla e a tenerle compagnia. Aveva poi deciso di andarsi a riposare: ma da quel letto non si sarebbe più rialzata. È infatti morta nel sonno, tra lo stupore e il cordoglio del paese di Virgoletta e tutto il Comune di Villafranca, dove i due erano molto conosciuti e stimati. «Si tratta di una famiglia annoverata tra quelle storiche villafranchesi, persone per bene, anche la madre Franca era moto conosciuta. La notizia ha destato cordoglio e molta partecipazione emotiva», ha commentato il sindaco di Villafranca Filippo Bellesi. Per poi concludere: «La comunità abbraccia la famiglia, condividendo il dolore per questa tragedia».



Doppia tragedia a Villafranca, in provincia di Massa Carrara, dove alla morte di un uomo di 45 anni è seguita anche quella di sua madre, 78 anni. Tutto è successo nella notte di giovedì: Matteo Veroni, questo il nome dell'uomo, stava tornando a casa dopo una cena con gli amici. Mentre saliva le scale, però, ha accusato un dolore al petto e si è accasciato a terra. Con le sue ultime forze è riuscito a chiamare sua madre, Franca Portascarta, che lo stava aspettando a casa, e ha dato immediatamente l'allarme. Secondo quanto ricostruisce La Nazione, il tempestivo arrivo del 118 e i tentativi di rianimarlo con il massaggio cardiaco si sono rivelati vani. L'uomo, così, si è spento davanti agli occhi della madre. La donna si era a quel punto ritirata in casa, dove era stata raggiunta da alcuni familiari che avevano provato a confortarla e a tenerle compagnia. Aveva poi deciso di andarsi a riposare: ma da quel letto non si sarebbe più rialzata. È infatti morta nel sonno, tra lo stupore e il cordoglio del paese di Virgoletta e tutto il Comune di Villafranca, dove i due erano molto conosciuti e stimati. «Si tratta di una famiglia annoverata tra quelle storiche villafranchesi, persone per bene, anche la madre Franca era moto conosciuta. La notizia ha destato cordoglio e molta partecipazione emotiva», ha commentato il sindaco di Villafranca Filippo Bellesi. Per poi concludere: «La comunità abbraccia la famiglia, condividendo il dolore per questa tragedia».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare