Cronaca 3975

Muore a 62 anni per coronavirus, la città di Milena piange la scomparsa di Paolino Noto

La comunità di Milena, che dal 23 dicembre è zona rossa, è stata particolarmente colpita dalla pandemia

Rita Cinardi

18 Gennaio 2021 19:13

E' morto nella notte al reparto di Rianimazione Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia, Paolino Noto, 62enne di Milena molto amato e stimato nel suo paese. Il 62enne, che si occupava di impianti telefonici, era ricoverato da circa due settimane al reparto di Rianimazione dove tutt'ora anche la madre lotta contro il coronavirus. Il fratello, invece, è ricoverato in Malattie Infettive ad Agrigento. La comunità di Milena è stata particolarmente colpita dalla pandemia, tant'è che dal 23 dicembre è ormai "zona rossa". Purtroppo, per il 62enne, nonostante l'impegno di medici e infermieri del reparto non c'è stato nulla da fare. "E' un momento di grande dolore per la nostra cittadina - dice a Seguo News il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso - perché essendo così piccola ci conosciamo tutti e avevamo grande affetto per questo padre di famiglia e persona perbene. E' l'ennesima prova di quanto questo virus sia pericoloso e quanto sia importante rispettare le regole. Capisco le esigenze degli operatori economici e non posso non condividere i disagi che stanno vivendo però non c'è dubbio che di fronte a questa grave pandemia il valore della salute è molto più alto".

