Cronaca 1299

Muore a 52 anni operatore sanitario di Licata: qualche giorno fa aveva fatto il vaccino. Presentata denuncia

E' stato trasportato all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata e poi trasferito, in elisoccorso, al Policlinico di Palermo dove è morto

Redazione

15 Marzo 2021 09:33

Una morte sospetta. Un operatore sanitario di 52 anni di Licata, che lavorava in una casa di riposo di Palma di Montechiaro, è morto dopo che alcuni giorni prima gli era stata inoculata, così come a tutti i suoi colleghi, la prima dose di vaccino anti-Covid, AstraZeneca. L'uomo, si sarebbe sentito male dopo qualche giorno appunto dalla somministrazione del siero, nella sua abitazione. E' stato trasportato all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata e poi trasferito, in elisoccorso, al Policlinico di Palermo dove è morto per emorragia cerebrale. I familiari - secondo quanto riporta oggi il giornale La Sicilia - avrebbero chiesto di verificare le cause del decesso, formalizzando una denuncia. Di questo caso dovranno occuparsi dunque - come stanno già facendo le Procure di Trapani, Gela, Siracusa, Catania e Messina - i magistrati del quinto piano di palazzo di giustizia di Agrigento.



